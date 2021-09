Para agendar: ¿Cuándo juega la Selección argentina la gran final?

La Selección Argentina de futsal, último campeón del mundo, se impuso a Brasil en semifinales por 2-1 y ahora llegó el turno de la gran final, donde defenderá el título. En el encuentro decisivo del Mundial celebrado en Lituania, los dirigidos por Matías Lucuix esperan rival: será Portugal o Kazajistán. Conocé el día, el horario y lo que debés saber del cierre del certamen.

¿Cuándo juega la final la Selección Argentina en el Mundial de Futsal?

La Gran Final entre la Selección Argentina y el vencedor del duelo entre Portugal y Kazajistán se llevará a cabo el domingo 3 de octubre desde las 14 (hora Argentina) en el Estadio Kaunas Arena.

¿Cuándo jugarán la semifinal Portugal y Kazajistán?

El próximo jueves 30 de septiembre, desde las 14 de nuestro país, Portugal se medirá ante Kazajistán por la otra semifinal del Mundial de Lituania.

Los portugueses terminaron en la primera posición del Grupo C, con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate: 4 a 1 vs. Tailandia, 7 a 0 vs. Islas Salomón y 3 a 3 vs. Marruecos. En octavos eliminaron a Serbia por 4 a 3 y en cuartos derrotó a España 4 a 2, con la particularidad que ambos partidos terminaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Por su parte, los kazajos, finalizaron el primera posición del Grupo A con 7 unidades. Le ganaron 6-1 a Costa Rica y 3-0 a Lituania, y empataron 1-1 frente a Venezuela. En octavos aplastaron a Tailandia por 7 a 0, mientras que en cuartos vencieron a Irán en la prórroga por 3 a 2.