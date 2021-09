La sorpresiva confesión de Hamilton que abre interrogantes en la Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) confesó hoy que no se "explica" por qué nunca pudo correr para la escudería Ferrari y reveló que "es un sueño para cualquiera y una meta a alcanzar; pero no fue posible".



Hamilton que el ultimo fin de semana logró su victoria número 100 en el Gran Premio de F1 de Rusia, ofreció una entrevista a Sky Sports en la que reveló que "siempre que iba a correr a Monza los fanáticos me pedían que fuera a Ferrari y no sé por qué nunca se pudo lograr".



"Durante tantos años, cuando vine a Monza, caminando junto a los fanáticos ... Podía oírlos decir ¡Ven a Ferrari!. Esto me calentó el corazón, pero es bastante increíble que nunca haya conducido para Ferrari en tantos años. Porque es un sueño para cualquiera, una meta a alcanzar. Nunca fue realmente posible y nunca sabré exactamente por qué" dijo el multicampeón de la Formula 1.

El británico advirtió luego a los seguidores de Ferrari: "Les deseo todo lo mejor y en mi futuro próximo seguiré impidiéndoles ganar el campeonato del mundo. He visto fotos de sus conductores y el rojo siempre es rojo. Tengo un par de Ferraris, en casa. Puedo conducir esos, pero no una Ferrari en la F1", dijo en tono de broma.



En cuanto a su futuro Hamilton admitió: "Quiero quedarme en la F1, porque realmente va a ser una oportunidad para mostrar mis habilidades. En nuestro deporte no es tan sencillo, a veces hay una oportunidad de adelantar, pero tampoco tantas. Por eso estoy emocionado. Y creo que mi espíritu puede ayudar al equipo a progresar, porque sé lo que necesito del coche y hacia dónde debe ir el rendimiento".



"No tengo miedos, solo quiero ganar. Creo que cuando te haces mayor tienes que trabajar más en el cuerpo, tienes que entrenar más. Cuando eres joven, necesitas menos", finalizó el británico al referirse a la incorporación a Mercedes del joven piloto George Russell.