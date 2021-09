La estremecedora carta de la novia de Dean Berta Viñales, el piloto de 15 años que falleció en una carrera de motos

El piloto español Dean Berta Viñales, de 15 años, falleció este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en un accidente en la prueba de Supersport 300, del Mundial de Superbike.

La tragedia ha golpeado con dureza a todos sus allegados. Su novia, Rebecca Ortola, eligió su cuenta en Instagram como escenario para tratar de expresar sus sentimientos ante semejante pérdida.

La estremecedora carta está acompañada de varias imágenes que muestran sus momentos de felicidad. Además, en una historia compartió el tatuaje que se hizo en memoria de Viñales.

La carta de Rebecca Ortola para Dean Berta Viñales

"¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te arrebata a las personas que más quieres en este mundo? No tengo fuerzas ni palabras para expresar ahora mismo mi dolor.

Desde el día que te conocí, empezamos a hablar todos los días hasta que te has marchado… Desde el primer día supe que eras tú, a pesar de nuestros altibajos en la relación, estaba segura de que SIEMPRE permaneceríamos juntos pasase lo que pasase, siempre íbamos a ser tú y yo en esto…

Así de injusta es la vida…

Me quedo con TODOS los momentos que he pasado contigo (que no son pocos), y todas las veces que hemos salido adelante y nos hemos apoyado mutuamente.

Esa sonrisa que siempre llevabas puesta en la cara, tu humor y tonterías, tu amabilidad, todo lo cariñoso que eras con tu gente querida, y sobre todo, un guerrero…

Amor, has conseguido siempre lo que te has propuesto, y nunca te has rendido. Echaré de menos tus mensajes todas las mañanas de: buenos días mi pichucha , qué tal el día mi vida?, o tus mensajes románticos diciéndome: ‘mi vida sin ti no tiene sentido, gracias por estar conmigo a pesar de todo, te amo,’ o esos mensajes como: ‘eres la mejor novia del mundo, no sé como has podido fijarte en mi, no te merezco…’ PUES SÍ, SÍ te merezco, te merecías todo lo bueno en esta vida. Tu familia y amigos siempre estarán contigo.

¿Ahora quién va a decirme eso si no eres tú? ¿Quién va a mandarme un mensaje de buenos días cuando me despierte? Me has dejado un vacío tan profundo…

Prometo que nos veremos pronto, mi pichucha.

Como tú decías: ‘siempre juntos mi vida’

Te amo con todo mi ser.

Descansa en paz cariño, ya lo sabes todo".

El descargo de la novia del piloto tras publicar su carta

Luego de la publicación en sus redes sociales, Rebecca Ortola salió al cruce desde sus historias de Instagram. Allí escribió: "La vida no me lo está poniendo nada fácil. Sé que mucha gente ha pasado por lo mismo y que cada uno lleva la situación como puede. Me han criticado por exteriorizar mis sentimientos, por hacerle un homenaje a mi novio en las redes sociales. Pero sé que él así lo querría. Me han criticado por estar con niños pilotos que se jugaban la vida, me han criticado y criticado culpándome que este sufrimiento me lo he bucado yo".

Y continuó: "Estoy segura de que este mensaje ayudará a muchas personas que también han estado sufriendo. Me ha pegado tan fuerte esta vida que se me ha llevado a dos personas que realmente amaba. Sé que me queda todavía mucho por vivir. Tengo 20 años, pero esos 20 años los he disfrutado como una niña chica. No me arrepiento de nada. Llenos de amor. Nunca me ha faltado nada en ambas relaciones que he tenido. Cada momento lo aprovechábamos al 100%".

"Me va a costar volver a salir adelante, igual que a todos los que hemos pasado por esto. No es fácil. Solo cuestión de tiempo. No se superará. Solo se aprenderá a vivir con ello. Hablo por mí. Sé lo que siento y lo que sentiré siempre por esas personas. A la gente que critica, seguid criticando para alimentar vuestro ego", agregó después.

"Me siento muy afortunada de haber podido compartir tantos momentos con esas dos personas que me quedo con todo lo bueno. La vida sigue. Ellos seguirán conmigo y con sus familias y gente querida. Mi Pichucha, te amo con toda mi alma. Recuerda todo lo que me decías. Siempre voy a estar contigo. Mi pollito, estaré contigo también. Siempre somos 1. Nunca le perdonaré esto a la vida", sentenció.