La contundente confesión de Agustín Pichot contra "los valores del rugby"

El excapitán de Los Pumas y ganador de la medalla de bronce en el Mundial Francia 2007, Agustín Pichot, habló este martes y se mostró totalmente en contra de los valores que supo tener el rugby en su época formativa, lamentando que se hayan arraigado culturalmente en un deporte al que sigue vinculado tras su retiro.

"El rugby tenía algo de los valores con los que nunca estuve a favor" y recordó que "cuando éramos chicos nos agarrábamos a piñas en Pinamar y nos parecía gracioso. No sé si era tradición, era cultura, para mí agarrarse a piñas no es una tradición: sos un tarado".

"Cuando íbamos a pelearnos, tenía 16 ó 17 años, no tenía nada de bueno, pero en ese momento nos parecía divertidísimo. Y hoy me decís, tengo hijas chicas, y jamás lo aceptaría. No me parece natural. Por qué a esa edad me parecía natural, no lo sé, no soy sociólogo, pero sí tenía que ver la parte del macho, de ser más vivo, que íbamos en patota, en el sentido de salir en grupo... Pero cuando dicen 'hechos aislados', cuando son un montón de hechos aislados, ya no son hechos aislados, es un tema de cultura y ahí es donde hay que trabajar muchísimo", prosiguió en declaraciones al programara Pasaron Cosas, de Radio Con Vos.

Pichot agregó que "ahí había un error enorme porque un montón de cosas se naturalizaron", y subrayó que "en un año se dieron dos cosas importantes", como el asesinato de Fernando Báez Sosa y los desafortunados tuits discriminatorios del excapitán de Los Pumas, Pablo Matera.

"Yo creo que todo tiene que ver, ya que todo lo que pasa alrededor de un equipo de trabajo impacta. De alguna manera influyó porque Matera perdió la capitanía. Son pequeñas cosas que afectan al estado de un equipo", afirmó.

La actualidad de Los Pumas

Por otra parte, Agustín Pichot habló del presente de la Selección argentina y se refirió a la mala actuación en el actual torneo Rugby Championship, en el que Los Pumas perdieron sin atenuantes los cinco partidos que jugaron, asegurando que "me cuesta y siempre me costó ser objetivo con el equipo. No sé por qué será. El otro día me levanté a verlos y la verdad, no sé que decirte"

"El año pasado hicieron una gira increíble y es prácticamente la misma base; lo único positivo que veo es que hay jóvenes que han disputado sus primeros partidos y que pueden llegar con ritmo al mundial 2023", expresó.

Ficha analizó el presente de Los Pumas.

Pichot jugó cuatro ediciones de la Copa del Mundo con Los Pumas y fue capitán en el Mundial de Francia 2007, en el que el Seleccionado argentino finalizó en el tercer puesto.

El medio scrum formado en Atlético de San Isidro, en donde jugó entre 1992 y1997, tuvo pasos por Richmond de Inglaterra (1997-1999), Bristol de Inglaterra (1999-2003), Stade Francais (2003-2007), Racing Metro 92 (2007-2008) y nuevamente Stade Francais (2008-2009).