Una gloria del PSG defendió a Mbappé y apuntó contra Messi

El PSG está y estará en boca de todos durante la temporada. Por ser el equipo con más estrellas del fútbol mundial, cada polémica toma una enorme trascendencia y la última tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé, quien apuntó contra Neymar por no "pasársela" en el encuentro del pasado fin de semana ante Montpellier.

La situación causó un sinfín de reacciones y quien apareció en escena fue un histórico futboliasta francés, que también vistió la camiseta de los parisinos: Nicolas Anelka, que dejó en claro en diálogo con Le Parisien quién debe mandar en el equipo entrenado por Mauricio Pochettino. "Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno", sentenció.

Y continuó con una frase que hará mucho ruido: "Messi fue el goleador del Barcelona, pero tiene que servir a Mbappé. Porque el número uno es Mbappé, lleva cinco años en París y eso debe respetarlo Messi. En el Barcelona, todos jugaban para Messi. En París, para Neymar y Mbappé. Ahora tenemos que mezclarlos".

"Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera hecho sus tres últimas tres temporadas en Inglaterra o España, ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habría que darle las gracias por todo", dijo.

En la charla, además, se refirió al polémico episodio entre el astro argentino y Pochettino: "Perfectamente la entendí. No se puede cambiar a un Balón de Oro cuando todavía no ha marcado. Juega mucho en su cabeza. Messi no olvidará lo de Pochettino. Es la estrella del equipo y era su debut en el Parc. Será difícil recuperar la situación".