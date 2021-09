La drástica decisión que tomaría Matías Rossi tras el escándalo en San Juan

Lo sucedido con Matías Rossi en San Juan generó una fuerte polémica. Tras recibir una dura sanción tras el Sprint disputado el pasado sábado en El Villicum, el ex campeón del Turismo Carretera decidió no correr la final del Súper TC2000 y se fue del autódromo ante la sorpresa de muchos.

Luego del episodio, el hombre de Del Viso se descargó con todo contra la categoría. "Decidí no largar la final de @supertc2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18 (45 seg. de recargo) cuando deberíamos largar en pole después del triunfo de ayer", escribió en Instagram, pero todo no quedó ahí ya que algunas versiones indican que podría dejar la categoría.

El Misil, además tiró un palo fuerte el sábado pero no nombró a nadie y el domingo Dario Ramonda, director del Toyota Gazoo Racing le apuntó a Chevrolet: "Ya todos lo saben" manifestó. La determinación mantiene en vilo a los fanáticos del automovilismo argentino ya que perderían a uno de los máximos referentes que tienen en la actualidad.

Los próximos días, entonces, serán importantes para saber que ocurrirá con su futuro. Habrá reuniones y hasta volverán a estudiar lo sucedido para saber si la sanción fue correcta. Dentro de 15 días, el Súper TC 2000 estará en Rosario aunque lo que no se sabe es si estará Matías Rossi.