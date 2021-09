Frank Fabra y una sentida reflexión por las críticas de los hinchas de Boca

Frank Fabra ha sido uno de los futbolistas más resistido por los hinchas de Boca en este semestre. Luego de la Copa América, el defensor tuvo que regresar al país por el fallecimiento de su padre y se perdió la serie con Mineiro de la Copa. Regresó al país y de a poco va recuperando su nivel, aunque reconoció que la pasó mal en este tiempo y realizó una fuerte revelación.

"Los primeros partidos que jugué desde la muerte de mi papá no entrené ni un día. Llevaba tres semanas sin entrenar, pero el equipo me necesitaba. Entré a la cancha sin entrenar ni un minuto y sin hacer ninguna pretemporada. En ese momento fue muy difícil. La gente juzga -que me sentía mal, que no estaba bien-, pero no sabían que estaba sin entrenar y sin fútbol", manifestó.

Y agregó: "Ahora estoy mucho mejor, pero obviamente la pasé muy mal. Desde los 13 años no convivía con mi papá y dejar de compartir momentos con él fue muy difícil, pero hay que ser fuerte y seguir metiéndole. Tengo una familia detrás que me apoya y que necesita lo mejor de mí. Ellos saben que la partida de mi papá fue muy dura. Esté donde esté se va a sentir orgulloso de mí".

"El eco llega, pero uno tiene que blindarse y no influenciarse por nada. Voy a cumplir 6 años en la institución y pasé momentos increíbles, fui campeón, no me puedo quejar de nada. De los seis que voy, cuatro, cinco fueron muy buenos; desafortunadamente estos últimos seis meses no fueron los mejores, pero tenía que ser fuerte de la cabeza y revertirlo", cerró.