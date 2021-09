Debutó en River, se fue a Boca y vuelve del retiro para jugar en un histórico club mendocino

Jesús Méndez vuelve al fútbol para vestir la camiseta de un histórico equipo de la Liga Mendocina: Centro Deportivo Rivadavia. El volante que debutó en River Plate, y luego vistió la camiseta de Boca, Independiente y Vélez, fue confirmado este jueves como nuevo refuerzo y ya está a disposición del entrenador Hernán Vázquez.

Con 37 años, el talentoso volante vuelve al futbol mendocino y disputará la Copa Leopoldo Luque con el Naranja, institución donde su padre, José Méndez Souza, fue uno de los grandes pilares de su historia. Actualmente se encuentra en el cuarto puesto de la Zona B, donde lidera Gutiérrez y su llegada será una cuota de jerarquía para un plantel con sed de gloria.

La carrera de Jesús es brillante. Debutó con River Plate en el 2003, pasó por Olimpo de Bahía Blanca, St. Gallen (Suiza), Rosario Central, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Toluca de México y Vélez Sarsfield. Además, fue convocado por Diego Maradona para un amistoso con la Selección argentina en 2009.

Además, luego de no tener lugar en Vélez, se sumó al Deportivo Maipú, pero el parate por la cuarentena y la pandemia no le permitió tener rodaje y arregló su llegada a Independiente Rivadavia, donde no tuvo muchos minutos y rescindió contrato.