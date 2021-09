El pedido de Sebastian Vettel para las carreras de Fórmula 1

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, es otro de los pilotos del Gran Circo que apuesta por el medio ambiente.

Se puede pensar que la Fórmula 1 no es el mejor lugar para llamar a ser más considerados con el medioambiente, a pesar de eso Sebastian Vettel, una de las figuras más influyentes del deporte, aprovecha su posición para intentar mejorar el mundo en el que se vive.

El alemán piensa que la máxima categoría es la plataforma ideal para pedir cambios en los hábitos de consumo que son una amenaza para el mundo.

Para el actual piloto de Aston Martin la Fórmula 1 y los apasionados del mundo motor son los que tienen que dar el ejemplo.

Es común por estos tiempos verlo a Vettel ayudando a recoger la basura, como ocurrió tras el GP de Gran Bretaña.

"Hay eventos enormes, mucha gente va a esos eventos, así que tenemos la oportunidad de educar a la gente, de mandar ciertos mensajes y de hacer a la gente consciente de ciertas cosas. Mucha gente consume muchas cosas, bebidas y comida. Cómo gestionamos el tema de cómo distribuimos la comida y la bebida, hay muchas cosas que se puede hacer en ese frente y se pueden mejorar", comentó Vettel al portal GP Fans.

"Obviamente presencié cuánta basura se dejó en Silverstone y hay que hacer algo, pero el primer objetivo no debería ser tirar la basura al contenedor, sino no producirla en primer lugar. Hay muchas grandes ideas, inventos, conceptos que se pueden aplicar a nuestros Grandes Premios, a conciertos y a este tipo de eventos que atraen a gente, eso son sólo pequeños ejemplos. En este momento tenemos una tecnología fascinante en los F1, pero es muy complejo y probablemente irrelevante para los autos de calle. Eso no está bien, así que creo que sea el que sea el próximo motor de Fórmula 1 tiene que ser más relevante y ayudar a todo el mundo en todo el mundo a hacer un cambio cuando se trata de hablar de movilidad".

"La Fórmula 1 debería realmente seguir sus huellas del pasado para ser un líder de la tecnología que es relevante para el futuro", finalizó.