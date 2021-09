El insólito motivo por el que Ronaldo tiene dos cumpleaños

Este miércoles 22 de septiembre una de las leyendas del fútbol mundial está cumpliendo, oficialmente, 45 años. Ronaldo Nazario, el Fenómeno, campeón del mundo en 1994 y 2002 con la Selección de Brasil, es protagonista de miles de saludos en las redes sociales, pero hace cuatro días también fue felicitado por lo mismo y despertó la curiosidad de todos.

Todos los años, Ronaldo es saludado por su cumpleaños el 18 de septiembre y el 22 de septiembre, y aunque muchos puedan creer que se trate de un error, lo cierto es que detrás hay una curiosa historia que empezó en un descuido y terminó con una avivada.

La realidad es que el Fenómeno nació el 18 de septiembre de 1976, pero fue anotado en el registro civil cuatro días después, de manera que oficialmente, según su partida de nacimiento, llegó al mundo el 22 de septiembre de dicho año y esa es la fecha que aparece en su documento.

Según el libro Ronaldo The Journey of a Genius, de James Mosley, Nélio Nazario de Lima, papá del exfutbolista, tenía que pagar una multa importante por no haber registrado a su hijo a tiempo, y para evitar dicha sanción apeló a una avivada: mintió ante las autoridades y dijo que el bebé nació en la misma fecha en la que fue a anotarlo.

Así, el brasileño tiene el privilegio de ser saludado dos veces por año por su cumpleaños, el día que nació y el día que figura en los papeles. ¿Recibirá dos regalos también?