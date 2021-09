Turismo Carretera: un resistido piloto podría volver de la mano de Urcera

Restan cuatro competencias para que se termine la temporada 2021 del Turismo Carretera y van apareciendo fuertes rumores sobre pilotos que podrían regresar a la Máxima. Son muchos los apellidos que desean sumarse a la categoría más popular pero existe uno en particular que generó controversia. Se trata de Leonel Larrauri, quien dejó la categoría años atrás.

El nacido en Granadero Baigorria no dejó un buen recuerdo entre los fanáticos y ha sido muy resistido. El santafesino fue catalogado por mucho como el principal responsable del accidente en el que perdió la vida Guido Fallaschi y ese mote ha sido una mochila complicada de sacarse. Es más, luego de lo ocurrido aquel 13 de noviembre del 2011, pensó en retirarse.

Leonel Larrauri.

"Me condenaron injustificadamente, me mataron. En su momento pude haber salido a hablar por todos lados para defenderme, pero preferí callarme y que dijeran lo que dijeran, porque lo más importante de todo esto no se iba a solucionar si yo hablaba. Ninguna aclaración iba a revivir a Guido", había dicho tiempo atrás sobre el trágico domingo en Balcarce.

Pasó el tiempo y Larrauri no solamente volvió a correr. Armó un equipo para la Clase 3 el Turismo Nacional y consagró bicampeón a José Manuel Urcera. Junto al rionegrino se sumarán a las TC Pick Up y el siguiente paso sería el TC: "Es una responsabilidad muy grande el TC, yo siempre se lo planteé y la idea principal es hacer las dos TC Pick Up e ir adaptándonos".

"Somos un grupo chico y unido y no queremos agrandar la estructura y perder un poco la forma que trabajo. El primer paso es el TC Pick Up pero si seguimos haciendo bien las cosas, y si Manu se siente cómodo, puede estar la confianza para hacer el TC", cerró.