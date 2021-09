Más leña al fuego: la categórica reflexión de Bermúdez sobre Villa y Cardona

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, opinó esta noche sobre el conflicto que mantiene el delantero Sebastián Villa con el club y el futuro de Edwin Cardona. Dejó en claro que los jugadores son los únicos responsables de sus actos y que solo se ganaran un lugar en el equipo con respeto.

"Villa y Edwin Cardona tienen que demostrarle al "Mundo Boca" porqué los trajimos. Seguimos creyendo en ellos. Ojalá que todo esto se termine y se dediquen a jugar. Parece que nosotros, los de la sub comisión de fútbol, somos culpables de lo que pasó. Y en el caso de (Sebastián) Villa es el único culpable de su situación. La persona se tiene que hacer cargo de sus cosas", dijo.

Y agregó: "Yo no disfruto, me preocupo, ojalá las cosas no fueran así. Cada caso es distinto, parece que los meten a todos en la misma bolsa y no es así. No se ha dejado de apostar por lo que saben hacer dentro de un campo de juego. No los quiero salvar ni condenar, pero han cambiado mucho los tiempos. Antes jugábamos por un orgullo y eso cada vez se ve menos".

"Ellos son profesionales y tendrán que asumirlo, creemos que se van a recuperar. Van a tener que interpretar, acatar y asumir cada una de las medidas que tome el club, de eso dependerán sus futuros. Se ha estudiado el aspecto legal y lo único que hacemos es acompañar una medida de un presidente. El respeto a la institución lo tenemos que llevar tatuado en el corazón", cerró.

Bermúdez hizo esas declaraciones en Termas de Río Hondo, donde el plantel "xeneize" tuvo una gran recepción y está concentrado para el encuentro de mañana ante Patronato desde las 21.30, en el estadio Único-Madres de Ciudades, y a donde se espera el arribo horas antes del partido de Juan Román Riquelme, vicepresidente y encargado del fútbol de la institución.