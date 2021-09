Koeman, a todo o nada: a qué hora juega Barcelona y cómo verlo en vivo

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, está en la mira por el flojo rendimiento de su equipo y quedó en la cuerda floja tras la goleada sufrida ante Bayern Múnich en la Champions, por lo que este lunes podría dirigir su último partido recibiendo al Granada, ya que la prensa española asegura que si no logra un resultado convincentes, tendría un pie y medio afuera del Blaugrana.

Además, continúa la Liga Profesional, con Lanús recibiendo a Newell's obligado a ganar para seguir siendo líder junto a Talleres de Córdoba y la presentación de San Lorenzo visitando a Rosario Central en Arroyito.

La agenda completa

Liga Profesional

13:30 Gimnasia LP - Unión TNT SPORTS

15:45 Lanús vs Newell's FOX SPORTS PREMIUM

18:00 Rosario Central - San Lorenzo TNT SPORTS

20:15 Defensa y Justicia - Banfield ESPN/FOX SPORTS PREMIUM/TV PÚBLICA

Serie A

15:45 Udinese - Napoli ESPN 2

La Liga

16:00 Barcelona - Granada ESPN

Primera Nacional

21:10 San Martín de Tucumán - Belgrano TYC SPORTS

NFL

21:00 Cowboys - Eagles ESPN 2

Mundial FIFA de Futsal

12:00 España - Angola DIRECTV GO

12:00 Japón - Paraguay DIRECTV GO

14:00 Estados Unidos - Serbia DIRECTV GO

14:00 Irán - Argentina 1610 DIRECTV SPORTS / TV PÚBLICA

MLB

20:30 Milwaukee Brewers - St. Louis Cardinals ESPN 3