El anuncio de Manny Pacquiao que lamentan los fanáticos del boxeo

Manny Pacquiao confirmó que se va del boxeo a los 42 años de edad, en medio de su objetivo de ser presidente de Filipinas. Al peleador le preguntaron en el canal de Toni Talks si seguiría en el boxeo, y confirmó: "¿Mi carrera de boxeador? Mi carrera de boxeador ya ha terminado".

"Se acabó porque he estado en el boxeo mucho tiempo y mi familia ya me ha dicho que es suficiente. Seguía haciéndolo porque me apasionaba”, respondió. Pacman peleó por última vez el 21 de agosto cuando perdió por decisión unánime ante el cubano Yordenis Ugás y se va del boxeo con marca de 62 triunfos, 39 de ellos por nocaut, ocho derrotas y dos empates.

A su vez, reveló que igualmente seguirá relacionado al deporte: "Apoyaré a otros boxeadores para que tengamos un campeón mundial de nuevo". El boxeador culminará una larga carrera en la que se convirtió en el único boxeador profesional que se coronó campeón del mundo en ocho categorías de peso distintas.

Si bien el filipino logró 8 cinturones de distintas divisiones, no se le reconocen el que ganó en peso pluma al mexicano Marco Antonio Barrera en 2003, que sí es contabilizado por la revista The Ring, y el súper ligero que conquistó noqueando a Ricky Hatton en 2009, avalado por la Organización Internacional de Boxeo, entidad que no logró relevancia a nivel mundial.

Manny Pacquiao, actual senador, será candidato a presidente en las elecciones del año próximo por un sector del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, conocido como PDP-Laban. Su carrera política incluye varios años en la Cámara de Representantes y el Senado y, desde diciembre pasado, la presidencia de la facción, mismo partido en el que milita el actual mandatario, Rodrigo Duterte.