Pedido de captura para un reconocido periodista por tuitear contra Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

Este jueves la Selección argentina visitará a su par de Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y en la previa de dicho partido un reconocido periodista sudamericano se metió en problemas con la ley debido a un mensaje ofensivo contra la esposa del capitán albiceleste.

A través de Twitter, el periodista venezolano Fernando Petrocelli, a quien en nuestro país podemos ver desde hace más de 10 años en la señal de cable DirecTV Sports, se prendió a un pedido de cánticos picantes para molestar a Lionel Messi, entre los cuales figuraba uno contra Antonela Roccuzzo.

El polémico tweet del periodista venezolano.

Petrocelli se prendió a la iniciativa y, aunque intentó bajar los decibeles, terminó derrapando. Es que un seguidor proponía cantar "Antonela a todos nos la va a mam*r", a lo que el periodista respondió: "Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser 'y con Antonela todos vamos a gozar' jajaja".

A raís de su publicación, una fiscalía emitió una orden de captura contra Petrocelli, quien terminó usando la misma red social para pedir disculpas por su exabrupto. "Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", escribió.