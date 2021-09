¿Palito a Schwartzman? La particular reflexión de Guido Pella tras empatar la serie con Bielorrusia

Guido Pella, ganador del punto que permitió a la Argentina igualar la serie con Bielorrusia, habló tras el duelo con Erik Arutiunian y realizó una particular reflexión que, algunos, tomaron como un mensaje para Diego Schwartzman quien perdió inesperadamente ante el juvenil Daniil Ostapenkov en primer turno.

"Hoy no hay que subestimar a nadie porque el tenis está en el mejor momento de su historia, cualquiera juega bien por más que esté ubicado 200 o 400, y puede tener un gran partido. Sabíamos que ellos no tenían ninguna presión, nada que perder", analizó que se impuso con comodidad 6-1 y 6-2.

"Nos sorprendió muchísimo el nivel de Bielorrusia y mañana deberemos esforzarnos para definir la serie. En el deporte se gana o se pierde, pero obligación de ganar en ningún momento. Sí sentía la responsabilidad de tener un buen resultado para que Argentina se vaya al hotel 1-1", cerró el tenista bahiense.

Este domingo, a partir de las 11, se jugará el dobles (Horacio Zeballos / Máximo González vs Zgirovsky / Borisouk), y luego los singles "Schwartzman vs Arutiunian - Pella vs Ostapenkov).