La furia del PSG por una "inaceptable" fake news sobre Messi

Lionel Messi volvió a ser noticia en las últimas horas por una fake news que recorrió el mundo. El reconocido diario L’Equipe de Francia filtró detalles del contrato del astro argentino con el Paris Saint Germain y se encendió una fuerte polémica. El rotativo, en su portada principal, publicó que ganará 110 millones de euros de salario a lo largo de tres años.

Esa afirmación generó mucho enojo en el club parisino y fue Leonardo, director deportivo de la institución, salió con todo para desmentir la información: "No podemos aceptar esto en la portada de un periódico como L'Equipe. Esto es inaceptable. Esto es completamente falso. Quería decir eso. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó. No entiendo el momento".

"Esto realmente está muy lejos de la verdad, en cuanto a la duración y a los números. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que esto no es cierto. La duración del contrato es de dos años. Está mal, no es eso, y no nos gustó", indicó el directivo.

L’Équipe además informó que parte del salario, un millón de euros de los 30, se paga con la criptomoneda PSG Fan Token, como parte de un contrato de patrocinio que el club ha firmado con una empresa dedicada a ese tipo de monedas, y al total se puede sumar una prima de fidelidad de 10 millones de euros (USD 12 millones) en cada una de las dos últimas temporadas.