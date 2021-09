El duro accidente que sufrió Matías Rossi en Brasil

Matías Rossi, con Toyota, no pudo completar la Carrera 1 del Stock Car Brasileño en Goiania tras estar involucrado en un duro accidente en la largada de la octava fecha. El piloto de Del Viso no sufrió consecuencias físicas pero por los importantes daños que sufrió su máquina, el ex campeón del Turismo Carretera tampoco fue parte de la segunda competencia del sábado.

Tony Kanaan, Felipe Massa, Guilherme Salas, Raphael Texeira, Lucas Foresti y Beto Monteiro fueron los demás protagonistas de la incidencia apenas iniciada la prueba. Los auxiliares de pista retiraron los autos, la carrera se relanzó y el triunfo fue para Rubens Barrichello, seguido por Cesar Ramos, Gabriel Casagrande, Marcos Gomes y completó los mejores cinco Bruno Baptista.

La segunda, en tanto, quedó en manos de Ricardo Mauricio (Chevrolet). Mañana se desarrollará la competencia por la novena fecha en el circuito perimetral de Goiania. A las 8.00 habrá entrenamientos, después, a las 10.30, se efectuará la clasificación, y las dos carreras se largarán a las 13.10 y 13.48, respectivamente.