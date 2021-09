Copa Davis: Gaudio tomó una decisión terminante y dio a conocer sus motivos

Aunque no lo ha confirmado oficialmente, este fin de semana la serie entre Argentina y Bielorrusia será la última de Gastón Gaudio como capitán del equipo nacional de Copa Davis, cargo que asumió en septiembre de 2018 con una buena victoria sobre Colombia, en San Juan.

El Gato brindó este viernes una conferencia de prensa en la que no quiso confirmar su salida, pero si dejó en claro los motivos que producirán su alejamiento una vez concluida la serie de este fin de semana en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Gaudio respondió solo cuatro preguntas. La primera tuvo que ver con esto y respondió que "no sé si será la última o no", avisando que esperará a finalizar la serie ante Bielorrusia para tomar la decisión final.

Pese a ello, al hablar de su futuro despejó algunas dudas al asegurar que "estoy con otras cosas, estoy muy complicado de tiempo, me lleva tiempo hacer este trabajo, me lo tomo muy en serio, es una responsabilidad muy grande como para decir 'bueno, me dedico a otra cosa y también a esto'. Si hago esto es porque no tengo otras tareas. Hoy tengo otras cosas también en la cabeza, estoy haciendo un montón de otros compromisos. Quisiera ver si puedo estar el cien por ciento dedicado a esto, porque si no, no lo voy a hacer".

Una de esas otras actividades que tiene en la cabeza el campeón de Roland Garros 2004 tiene que ver con la política del Club Atlético Independiente, ya que está participando de reuniones con distintas personas para formar parte de una lista de unidad opositora a los Moyano para las elecciones de diciembre.

Finalmente, Gaudio también se refirió a cómo la situación económica del país complica el desarrollo de los jóvenes tenistas argentinos. "No es lo mismo la época en la que estábamos nosotros, que cualquiera podía viajar a cualquier parte del mundo con un dólar prácticamente igual que el peso y hoy para cualquier padre poder afrontar el desafío de mandar a su chico de 14, 13, 15, 16 años a viajar me parece inviable. Hoy no nos podemos ir ni a Mar del Plata de vacaciones, así que todo tiene que ver con todo y más que nada la situación del país es lo que afecta a cualquier desarrollo de un deporte profesional", concluyó.