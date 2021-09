¿Chicana o festejo anticipado? La inédita revelación del DT de Palmeiras sobre el River de Gallardo

River Plate llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores 2020 y luego de ser humillado en el partido de ida ante Palmeiras, a la postre campeón, en la vuelta estuvo muy cerca de lograr la remontada y forzar la definición por penales, sin embargo no lo consiguió y se quedó con las manos vacías.

Recordando ese partido, este jueves salió a la luz una curiosa revelación de Abel Ferreira, entrenador del club brasileño, quien contó que el equipo del Muñeco Gallardo llegó al estadio con el festejo de la clasificación a la final preparado, ya que daban por hecho que darían vuelta las cosas.

En el documental por la obtención de la Libertadores, Ferreira reveló que "River trajo botellas de champagne para celebrar el paso a la final. Vi a River cargando las botellas de champagne para celebrar la clasificación".

La revelación sorprendió al entrevistador, quien rápidamente le consultó si lo que estaba diciendo era una metáfora o si realmente lo había visto. "No, no. Lo vi. No es una forma de hablar. Lo vi. River Plate trajo botellas de champagne porque creían que llegarían a la final. Lo vi con mis ojos", sentenció Ferreira.

Finalmente, River ganó 2 a 0 como visitante y no le alcanzó para igualar la serie, por lo que Palmeiras se metió en la final y volvió a gritar campeón de América al superar en la final al Santos.