La respuesta de Villa para defenderse de la sanción impuesta por el Consejo de Fútbol

El conflicto entre Sebastián Villa y Boca suma un nuevo capítulo. El Consejo de Fútbol sancionó al delantero por su viaje a Colombia y el futbolista redobló la apuesta con una fuerte respuesta en la explica los motivos de su ausencia, además de rechazar la medida impuesta (le descontarán el sueldo por los días en los que se ausentó) ya que, a su entender, fue justificada.

"Niego y rechazo la ausencia injustificada que invoca", dice el escrito que fue dado a conocer por el canal deportivo TyC Sports, en el que expresa de manera "detallada y específica" las razones de su viaje y revela que fueron informadas a "al cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol".

"Enterarme de esta operación afectó sensiblemente mi estado de ánimo y mi tranquilidad emocional, por ello solicité la licencia en cuestión. Ante su silencio a dicha nota, sumada a la ausencia de nuevas intimaciones, asumí de buena fe la conformidad con la misma, que debí establecer más allá de los plazos originalmente señalados ante la postergación de la operación y la demora del alta de mi madre", continúa.

Luego escribió que "la sanción que me impone no fue advertida en comunicaciones anteriores" y cierra con una bomba: "Por otro lado debe destacar que a la fecha no se me ha abonado aún la remuneración del mes de agosto de 2021. Esta circunstancia, es decir la existencia de adeudos salariales, impide igualmente la imposición de cualquier medida disciplinaria".

Al mediodía, su representante tiró más leña al fuego y apunto directamente contra el Consejo: "Si no le atendés el teléfono al jugador y todo es carta... es complicado. De 25 llamadas, quizá te contesten a los tres días con un mensaje de texto. Nos llevaron hasta el último día de las negociaciones. No se iba a concretar. No había contestación. Es imposible".