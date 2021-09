La chicana de Pergolini para comparar la crisis del Gobierno con Boca

Mario Pergolini siempre aprovecha para ironizar sobre su salida de Boca. El ex vicepresidente de la institución se fue por marcadas diferencias con Juan Román Riquelme, y el Consejo de Fútbol, y luego de la polémica carta que dio a conocer Cristina Kirchner contra el Presidente, ironizó sobre la situación con una picante historia en Instagram.

"En fin... Qué molestos los vices, ¿no?", escribió acompañando la chicana con un emoji de carcajada, seguramente, recordando las diferencias que desembocaron en su alejamiento. En pocos minutos, el posteo se volvió viral y los hinchas de Boca criticaron sin filtro al conductor radial.

La semana pasada, contó que durante su gestión se encargó de negociar que el club aparezca entre los equipos disponibles del videojuego FIFA 22 y tomó el logro como propio pese a ya no estar en funciones. "Lo gestionamos, lo armamos, costó, pero lo logramos y lo firmamos cuando yo todavía estaba, pero no había sido anunciado. Me siento responsable", dijo.