Godoy Cruz se plantó con River y podría generarle una gran complicación

En marzo de 2019 Fabrizio Angileri dejó Godoy Cruz para incorporarse a River Plate. Dos años y medio después, el club mendocino sigue esperando que el de Núñez pague por el pase y, cansado de las vueltas, decidió iniciar el reclamo formal ante la Liga Profesional y la AFA, lo cual podría generarle complicaciones al Millonario.

En su momento, el Expreso mendocino y el club de Núñez acordaron el pago del pase en tres cuotas, y la entidad comandada por Rodolfo D'Onofrio todavía no cancela la tercera y última, por un monto que supera los 700 mil dólares, que venció hace un tiempo y por la cual la LPF ya medió en dos ocasiones para evitar conflictos mayores.

Pero en Mendoza se cansaron y Godoy Cruz inició el reclamo formal ante la Liga Profesional, que a su vez trasladó el mismo a la AFA y ya está en manos del Tribunal de Disciplina. Si River no paga, podría ser inhibido en el próximo mercado de pases.

No es la primera vez que River no cumple con sus compromisos. En las primeras cuotas también se retrasó y el Tomba apeló a reclamar públicamente, a través de los medios. En su momento el conflicto no pasó a mayores ya que las cesiones de Elías López y Augusto Aguirre al Tomba calmaron las aguas.

Pero esta vez, la dirigencia del Expreso se cansó y por primera vez reclamó formalmente ante las autoridades del fútbol argentino, algo que el Millonario venía esquivando, como también lo había hecho con Belgrano por el pase de Matías Suárez.