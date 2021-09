"Sería muy lindo": el goleador verdugo de la Selección argentina que sueña con jugar en Boca

Pasan los mercados de pases y la prioridad de Boca Juniors desde hace más de un año sigue siendo la misma: incorporar un 9. Desde la salida de Darío Benedetto a mediados de 2019 que el Xeneize no encuentra un centrodelantero y, aunque Luis Vázquez está dejando muy buenas sensaciones, seguramente sea el objetivo del próximo mercado de pases y ahora un goleador que ha sido verdugo de la Selección argentina manifestó su deseo de jugar en el club.

"Siempre he tenido sondeos del club", comenzó diciendo en diálogo con el programa radial "Cómo te va" el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, quien aclaró de todas maneras que "nunca hubo una propuesta oficial".

En la misma charla, el actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 reconoció que "sería muy lindo poder jugar en Argentina en algún momento. Siempre me gustó el fútbol argentino y Boca es un referente de Argentina, a cualquier jugador le gustaría jugar ahí”.

Moreno Martins, máximo goleador histórico de la Selección de Bolivia.

Además, el oriundo de Santa Cruz de la Sierra recordó su primera experiencia con Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente de Boca: "Me acuerdo en mi debut con la Selección boliviana, que nos hizo un golazo, le dio un pase Messi y nos la clavó en el ángulo. Nunca me imaginé que él me pueda llamar para estar en Boca".

Finalmente, Moreno Martins manifestó su simpatía por el Xeneize al asegurar que "tengo un cariño muy grande por Boca porque el club se lo ha ganado, por su trayectoria internacional, por su historia, por su hinchada", y pensando en el próximo mercado de pases dijo que "no puedo hablar mucho porque no hay nada concreto”.

El atacante boliviano es el máximo goleador histórico de su Selección, con 26, y actualmente lidera la tabla de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas con 8, por encima de Neymar (6) y Messi (5). A la Selección argentina ya le marcó cinco tantos: en el histórico 6-1 rumbo a Sudáfrica, en La Paz, en los dos empates por 1 a 1 rumbo a Brasil 2014, en el triunfo como local por 2 a 0 camino a Rusia 2018 y el descuento en la derrota por 1-2 en la presente clasificación.

Moreno Martins, de 34 años, juega actualmente en Cruzeiro y tiene sobre la mesa una oferta oficial del Colo Colo, aunque los medios chilenos aseguran que será difícil que se convierta en refuerzo del Cacique. En Boca, por ahora, no lo tienen en carpeta y el apuntado sigue siendo Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors.