La contundente frase de Leonardo sobre el futuro de Kylian Mbappé en el PSG

Leonardo, manager de París Saint Germain (PSG), aclaró hoy que no ve al delantero francés Kylian Mbappé "dejando" el club a finales de esta temporada, a pesar de las especulaciones con una posible salida a Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo y Lionel Messi en la presentación del argentino.

"No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada. Nadie está pensando en el futuro del PSG sin él", reconoció en una entrevista con Canal+ de Francia.

Real Madrid quiso al joven atacante y ofreció hasta 200 millones de euros para llevárselo en este mercado de pases, algo que "no gustó" en el club parisino. "Teníamos clara nuestra postura con la oferta. No fue suficiente, fue menos de lo que pagamos. La última oferta de la que hablaron nunca llegó. No puedes organizar un mercado de fichajes durante dos, tres o cuatro meses y cambiar tus planes así", dijo.

Mbappé y Pochettino.

El PSG se armó esta temporada para ganar la Champions League, a la que llegó a semifinales en la edición pasada y a la final en la anterior. Está claro que el equipo de Lionel Messi, Ángel Di María y Neymar tiene el torneo continental como principal meta.

"No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó", explicó Leonardo.