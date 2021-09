El particular análisis del Che García y los ayudantes de lujo que buscará tras asumir en la Selección argentina de básquet

El flamante entrenador de la Selección argentina de básquet , Néstor 'Che' García, explicó que quiere un equipo "inteligente" para lo que se vendrá entre la American Cup 2022 y la clasificación al Mundial 2023 que se celebrará conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

Tras ser anunciado como nuevo DT de la Albiceleste, este martes, García avisó que "me gustaría que seamos inteligentes para el talento que tengamos", y luego profundizó su idea: "Lo definiría como un básquet mental, porque físicamente no seremos los más dotados, en especial comparados con las grandes potencias. No tenemos un grande intimidante y tampoco tendremos los puntos de Luis, por ejemplo. Deberemos disimular las ausencias y potenciar lo colectivo".

El último trabajo del 'Che' García a nivel selecciones fue en 2019 cuando llevó a República Dominicana al Mundial de China 2019, mientras que en la Argentina estuvo como asistente de Julio Lamas en el Preolímpico de Mar del Plata 2011 -campeón-. También pasó por el banco de suplentes de Venezuela, donde estuvo entre 2013 y 2017 y conquistó dos campeonatos Sudamericanos y el FIBA Américas 2015.

Por otra parte, García contó que le gustaría tener en su cuerpo técnico a Leonardo Gutiérrez (DT de Ciclista Olímpico) y a Pablo Prigioni, asistente en Minessota Timberwolves de la NBA.

"Yo tendré la prioridad de rodearme bien, de hacer una conducción abierta, de diálogo, buscando consensos, escuchando y componiendo porque las puertas van a estar abiertas para todos", concluyó en una entrevista difundida por la Confederación Argentina de Básquet.