Gago no se bancó la goleada del Tomba y se cruzó feo con Néstor Pitana

Una vez consumada la goleada de Godoy Cruz en Mar del Plata, Fernando Gago se acercó a la terna arbitral para reclamarle una posición adelantada en el tercer tanto mendocino e, inesperadamente, se generó un fuerte cruce que se volvió virar y generó muchas reacciones en las redes sociales.

Mientras el entrenador de Aldosivi pedía explicaciones, Néstor Pitana le pidió a Pintita que se dirigiera al vestuario y apareció en escena uno de los asistencias que lanzó: "4 a 1 perdieron". Inmediatamente Gago se dio vuelta, sorprendido por la chicana del juez de línea, y la terna redobló la apuesta: "Demasiado te aguantamos nosotros Fer".

Pero todo no quedó ahí, ya que cuando parecía que los ánimos se calmaban Pitana le dijo sin rodeos: "Hacé mea culpa también, tenés que hacer autocrítica". "Siempre", replicó Gago, y repreguntó: "¿Ustedes?". "Quedate tranquilo que yo la hago", respondió el internacional. Y Pintita explotó: "No me faltes el respeto, no me faltes el respeto". Caliente final en La Feliz.