Arranca la Champions League con una nueva ilusión de Messi

La Liga de Campeones de Europa, el torneo de clubes más importante del mundo futbolístico, iniciará mañana una nueva edición en la semana que el crack rosarino Lionel Messi renovará su ilusión de ganarla, esta vez con los colores de Paris Saint Germain de Francia.



La jornada de martes deparará un total de ocho partidos correspondientes a la fase de grupos de la edición 67 del tradicional certamen europeo y el número 30 desde que dejó de llamarse Copa de Europa.



Uno de los partidos más destacados será Barcelona de España ante Bayern Múnich de Alemania, desde las 16 hora argentina, por el grupo E. Los catalanes afrontarán su primer partido sin Messi en Champions ante un favorito de siempre.



La ausencia del crack rosarino le resta protagonismo a la institución culé que atraviesa una difícil situación futbolística y económica, pero su entrenador, el neerlandés Roland Koeman, no se bajó de la pelea: "Chelsea no estaba entre los favoritos en la edición pasada y salió campeón", dijo en conferencia de prensa.



Young Boys de Suiza ante Manchester United de Inglaterra, desde las 13.45, por el grupo F, tendrá como atractivo al portugués Cristiano Ronaldo, quien volvió al club inglés y el domingo ya marcó la diferencia con dos goles para el 4-1 ante Newcastle en Old Trafford.



Ronaldo, al igual que Messi, cambió de equipo cuando dejó Juventus de Italia. Manchester pretende volver a los primeros planos de la Liga de Campeones y con Cristiano tendrá muchas más chances de conseguirlo.





El último título de los Diablos Rojos ocurrió en 2008, que significó el tercero para sus vitrinas, con Ronaldo como goleador con ocho tantos en un plantel de lujo que también contó con Carlos Tevez.



El capitán del seleccionado luso es el máximo goleador de la Champions con 135 tantos, seguido de Messi con 120. A su vez lidera la tabla de asistencias con 42 y de penales convertidos con 19.



A la misma hora jugarán Sevilla de España y Salzburgo de Austria por el grupo G. En el equipo sevillano están los argentinos Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y Gonzalo Montiel.



A partir de las 16 se disputarán el resto de los encuentros con la presentación del actual campeón, Chelsea de Inglaterra, ante Zenit de Rusia por el grupo H.



La jornada se completará con:



Grupo E: Dinamo Kiev de Ucrania-Benfica de Portugal



Grupo F: Villarreal de España (Gerónimo Rulli y Juan Foyth)-Atalanta de Italia (José Luis Palomino y Juan Musso)



Grupo G: Lille de Francia-Wolfsburgo de Alemania



Grupo H: Malmo de Suecia-Juventus de Italia







= La ilusión de Messi =



Messi, obsesionado con ganar el máximo trofeo europeo a nivel de clubes, hará su debut con PSG en Liga de Campeones el próximo miércoles cuando enfrente a Brujas de Bélgica.



El máximo goleador del seleccionado argentino atraviesa un gran momento luego de la exhibición futbolística ante Bolivia en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde convirtió tres goles para el triunfo 3-0 en el Monumental de River Plate.



El rosarino dejó atrás todos los problemas que sufrió en su último año en Barcelona luego de una salida traumática. A pesar de los inconvenientes, Messi pretendía continuar en el club donde se formó y se transformó en leyenda.



La vuelta de Joan Laporta a la presidencia generó ilusión en los catalanes porque en apariencia significaba una continuidad de Messi, sumada a la contratación de Sergio "Kun" Agüero, amigo del número "10".



Finalmente, Messi, luego de obtener la tan ansiada Copa América con Argentina, no pudo cumplir su deseo y emigró al PSG que tiene como entrenador a Mauricio Pochettino con sus compatriotas Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi como compañeros, y su amigo Neymar en el plantel.



La joven institución parisina, creada en 1970, irá por su primer campeonato en la Champions con una nómina de jugadores que lo obliga a ganarla.



La Liga de Campeones se enciende otra vez, con los mejores equipo del mundo, con una edición que buscará consolidar su tradicional jerarquía para ahuyentar definitivamente los intentos de una liga europea paralela que sólo encontró rechazo en la comunidad futbolera.



La final de la edición 67 tendrá lugar en el estadio Krestovsky de San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo de 2022. El máximo ganador es Real Madrid con 13 títulos y Chelsea es el último campeón.