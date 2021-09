El inesperado podio con el que terminó el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 que emocionó a los pilotos

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 estuvo marcado por el tremendo accidente que protagonizaron Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) y que los dejó a ambos fuera de la competencia. Con las bajas de los dos favoritos, la carrera terminó con un inesperado podio.

Daniel Ricciardo, ganador del Gran Premio de Italia

Quien se subió a lo más alto fue Daniel Ricciardo, quien largó desde la primera fila junto a Verstappen, pero que pudo instalarse en el primer lugar, incluso cuando el neerlandés todavía estaba corriendo. Así, el australiano consiguió su primera victoria de la temporada y regresó a McLaren a lo más alto.

“Obviamente ha funcionado para mí bien ayer y para ser sincero nunca era una garantía liderar toda la carrera. He podido mantener la posición en la primera tanda, no teníamos mucha velocidad, pero sí la suficiente para mantener a Max detrás. Liderar de principio a fin no lo esperaba, pero había algo en mí el viernes y sabía que algo bueno iba a llegar. Dejémoslo ahí”, dijo ante las cámaras.

La verdad es que he estado arrastrando los pies. El parón veraniego me ha venido bien para resetear y me he sentido mejor este fin de semana. No solo ganar, un doblete… es de locos. Para McLaren estar en el podio y hacer doblete es de locos. Por una vez en mi vida no encuentro las palabras”, comentó.

Lando Norris, escolta de Ricciardo

Como escolta terminó el otro McLaren conducido por Lando Norris por lo que la escudería cerró un fin de semana ideal.

“Gracias a todos, a los aficionados, al equipo… Hemos tenido un fin de semana increíble. Hace cuatro años llegué al equipo y desde entonces hemos estado trabajando para esto. Es un buen paso para nosotros, contento por la victoria de Daniel y por mi segunda posición. Contento por el equipo", dijo.

Valtteri Bottas completó el podio

Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes, largó desde la última posición por una penalización, pero logró una tremenda remontada y terminó tercero.

“Empezar atrás nunca es fácil, pero muy contento porque le dije al equipo que iba a acabar en el podio. Contento de conseguir más puntos que Red Bull y de haber reducido los daños de mi sanción”, destacó tras acabar la carrera.

El finés no quiso valorar el incidente entre Hamilton y Verstappen y entre risas soltó: “No lo sé, es desafortunado”.