La polémica frase del presidente de LaLiga contra Barcelona por la salida de Messi

Días atrás, Javier Tebas había expresado no le preocupaba "la salida" de Lionel Messi al París Saint Germain pero al parecer sí le molestó, y mucho. En una entrevista con el diario Sport, el presidente de LaLiga se refirió a la salida del astro argentino del Barcelona y cambió su discurso. "No merecía irse así, ya no solo del Barça, tampoco de la liga", expresó.

Y agregó: "Se han ido Ronaldo, Guardiola, Mourinho... Hemos tenido la gran suerte de tener a los dos mejores jugadores del mundo en los dos mejores equipos del planeta y en LaLiga hemos sabido aprovecharlo para ponernos en primera línea mundial. Quizá la marcha de Messi haya sido la más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia".

Lionel Messi y Javier Tebas.

"Se podría haber evitado la partida de Leo Messi. No merecía irse así, ya no solo del Barça, tampoco de LaLiga", continuó. Lo cierto es que desde el Barcelona señalan que el directivo ha sido uno de los grandes señalados por la partida de Leo aunque, según su parecer lo asocia al devenir de la Superliga, CVC y de Florentino Pérez.

La entrevista completa se publicará en las próximas horas, pero la portada del reconocido medio español tiene una frase que hará mucho ruido en Catalunya: "Florentino tiene secuestrado al Barça. Estuvo de acuerdo con el CVC (Fondo de Inversión británico) durante un mes, hasta que el Madrid dijo que no. En el club hay un complejo de inferioridad con Florentino". Durísimo.