El posteo de Cristiano Ronaldo que es furor en las redes sociales

Cristiano Ronaldo se ha marchado de la Juventus y ya se siente en casa en su nuevo pero conocido club, el Manchester United.

El portugués ha subido una foto a su cuenta oficial de Instagram con la frase "Same place… Same spirit… New adventure… Let’s go, Devils! ???????? #ready" ("Mismo lugar...mismo espíritu...nueva aventura...Vamos, Diablos!)

La publicación rápidamente se volvió viral y alcanzó cifras tremendas de likes y ascenso.