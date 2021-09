Nadia Podoroska quedó eliminada del US Open tras una sorpresiva derrota

Nadia Podoroska (37) no pudo salvar la jornada para los argentinos en el US Open: anoche hizo su debut en Grand Slam que se disputa en Nueva York, pero no pudo con su rival y quedó eliminada en primera ronda.

La tenista rosarina se midió en el último turno de ayer ante la belga Greet Minnen (104), quien llegaba al cuadro tras perder en la qualy como reemplazo de una jugadora retirada.

Pese a que se trataba de un encuentro "ganable", Podoroska no pudo doblegar a su rival y terminó perdiendo por 6-4, 1-6 y 6-3 en 2 horas y 16 minutos.

Podoroska era la única argentina en el cuadro femenino del último Grand Slam del año. En el cuadro masculino, por su parte, se despidieron Federico Coria y Federico Bagnis; mientras que Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Marco Trungelliti y Guido Pella disputarán hoy la segunda ronda.