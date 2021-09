La decisión que habría tomado Sebastián Villa: ¿Qué dirán en Boca?

El delantero colombiano Sebastián Villa tiene intenciones de presentarse a entrenar en Boca Juniors cuando venza su aislamiento sanitario, le comentaron a Télam allegados al futbolista, quien no participa de las prácticas desde el 31 de julio pasado, en rebeldía por no haber sido vendido a Brujas, de Bélgica.



El delantero habría resuelto ir a entrenar y el sábado cuando, se tenga que presentar con los integrantes del sector de legales de Boca, donde le informarán que el club le va a aplicar una multa por abandono de su tareas, preguntará dónde practica, si con los profesionales, con los juveniles o en forma individual.



Por lo tanto, su idea es cumplir su contrato, que vence el 31 de diciembre del 2024, más allá de que su primera postura era no jugar más en la institución, el futbolista escuchó esta vez a sus representantes, que le aconsejaron que por razones jurídicas se tiene que presentar en su trabajo.





La dirigencia sabe que el extremo colombiano tiene las de perder en esta historia y la idea es que el futbolista hable con el plantel ya que la relación quedó distante con los referentes después de su abrupta salida, que pida disculpas y también que lo haga de forma pública con los hinchas.



Después se verá qué hará el entrenador Sebastián Battaglia, si lo tiene en cuenta a futuro o espera para ver como se desarrollan los acontecimientos.



El jugador colombiano se entrenó el 31 de julio pasado, por última vez en el predio de Ezeiza. Ese día se llevó sus pertenencias y se despidió del entrenador de entonces Miguel Angel Russo, por estar en contra de la decisión de la secretaría de fútbol que rechazó una oferta de Brujas de Bélgica -7 millones de dólares por su pase del cual Boca posee el 70 por ciento y el 30 restante es del Deportes Tolima, club donde se formó el futbolista.



Después de estar en Colombia por un problema de salud de su madre, sin permiso de la dirigencia xeneize, regresó el sábado al país y dijo que se quería comunicar con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol de quien se quejó que no le atendía el teléfono



En cuanto al posible equipo, Battaglia mantiene tres dudas para jugar el sábado de visitante ante Rosario Central por la décima fecha de la Liga Profesional.



En la práctica de esta mañana bajo la lluvia en el predio de Ezeiza, el técnico no paró un posible once para el fin de semana, seguramente lo hará mañana, pero las incógnitas pasan por el volante central, el interior por derecha y el delantero que acompañe a Luis Vazquez.



El resto está confirmado con la vuelta de Marcelo Weingandt marcando punta derecha en lugar del peruano Luis Advíncula, que jugará las eliminatorias con la selección de su país.



Entonces el posible once sería con Agustín Rossi; Marcelo Weingandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Agustín Almendra o Diego González, Esteban Rolón o Alan Varela, Juan Ramírez y Aaron Molinas; Cristian Pavón o Norberto Briasco y Luis Vázquez.



Por último hubo contactos por parte de los integrantes de la secretaría de fútbol con el delantero Gabriel Ávalos, quien quedará libre de Argentinos Juniors a fin de este año y la idea es nuevo jugador de Boca en la próxima temporada.



El delantero paraguayo de 30 años, que esta lesionado e integra la selección de su país, es el 9 que busca Boca para alternar con el juvenil Luis Vázquez y Nicolás Orsini, que este semestre vino de Lanús.