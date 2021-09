Hay fecha para el debut de Cristiano Ronaldo en el Manchester United

El portugués Cristiano Ronaldo debutará por segunda vez con la camiseta del Manchester United, el próximo 11 de septiembre ante el Newcastle, tras el parate obligado de la Premier League a causa de la fecha FIFA, confirmaron este miércoles distintos medios europeos.



"El nuevo debut de CR7 en el Manchester United tras la parada de las selecciones nacionales motivó que miles de aficionados ya hayan comprado entradas para verlo en directo en el estadio de Old Trafford" subraya el diario deportivo italiano Tuttosport.

La información agrega también que los precios de los hoteles en Manchester se "dispararon" para el fin de semana que coincidirá con el debut de Cristiano Ronaldo en la Premier League.



El partido, sin embargo, no podrá verse en vivo por televisión en Inglaterra ya que se jugará a las 15.00, horario en el que regirá esta temporada una restricción introducida por primera vez en los años 60 para que los partidos retransmitidos por televisión no comprometan la presencia de público en los estadios.



En consecuencia, los canales de televisión ingleses no podrán transmitir el debut de CR7, que comenzará su segundo ciclo en el United tras jugar seis temporadas entre 2003 y 2009.