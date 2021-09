El particular motivo por el que PSG no vendió a Kylian Mbappé al Real Madrid

El mercado de pases europeo finalizó ayer y desde Madrid sigue buscando la manera de quedare con Kylian Mbappé. El delantero francés rechazó varias ofertas de renovación con el PSG y a partir de enero podrá negociar con el club que quiera teniendo en cuenta que en junio de 2022 quedará libre.

La última oferta presentada por el equipo Merengue rozó los 200 millones de euros, pero esto no hizo tambalear a los directivos del club parisino que finalmente no lo vendieron. El popular diario L'Equipe, en un artículo publicado este miércoles, reveló detalles de la negociación y cuál fue el motivo por el que rechazaron tremenda oferta.

Tamim ben Hamad al-Thani.

El medio galo explica que "varios agentes trataron de intervenir cuando la operación se bloqueó. pero la decisión final no se tomó en París, si no en Qatar, concretamente en el palacio del emir Tamim ben Hamad al-Thani". Contó que hubo algunas dudas mientras debatían si aceptaban el ofrecimiento y que fue el emir quien tomó "la decisión final" para no vender al joven delantero.

"La última palabra la tenía el Emir. Escuchó todas las opiniones pero finalmente se mantuvo en su línea inicial, no quería privarse de disfrutar una temporada con el trío Messi-Mbappé-Neymar", escribieron. Los emires de Catar, miembros de la dinastía Al-Thani, han llegado al deporte para quedarse. Actualmente ocupan el noveno puesto de las familias reales más ricas del mundo, por lo que su poder en el deporte y fuera de este es inmenso.