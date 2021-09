Di María sin filtro: destrozó a Sampaoli, su relación con Messi y la Selección

Ángel Di María, el héroe de la final de la Copa América al marcarle el gol a Brasil, en el mismo Maracaná, habló de lo que significa la Selección Argentina para él y recordó lo sucedido en el Mundial de Rusia. Sin vueltas, ni filtro, el Fideo apuntó contra Jorge Sampaoli y reveló desconocidos detalles de lo sucedido en 2018.

"Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Leo (Messi), yo y el resto cada vez que venía a París. Me trataba como si fuese uno de los mejores, y después de un solo partido me deja en el banco, me limpia como si nada, sin explicaciones", recordó, dejando en evidencia al ahora entrenador del Marsella.

En la misma línea, siguió: "Al partido siguiente contra Croacia, que íbamos perdiendo, ni siquiera salí a calentar. Al tercer partido, contra Nigeria, vuelvo a jugar porque era obvio que iban a poner a los más grandes, porque se venía la catástrofe. Siempre terminan muriendo los mismos. Gracias a Dios salió bien, estuvimos a nada de que salga mal".

"Es una persona muy rara. Empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de Masche, y se terminó yendo de la peor manera", confesó.

Además, se refirió al actual entrenador y dijo que su relación con Lionel Scaloni es "muy buena": "La verdad que mi relación con Scaloni siempre fue muy buena, y por eso me puse muy mal durante el tiempo en que no me convocaba. No lo entendía, porque venía jugando bien y sin embargo no me llamaba".

El Fideo remarcó que es "un tipo muy sensible", y por eso cuando le dijo al DT que "la selección era todo" para él, el técnico "se emocionó también. Y por eso nos largamos a llorar". Y sobre su presente en PSG, contó que en su carrera "fue un orgullo jugar con los más grandes, como por ejemplo Cristiano, pero faltaba la frutilla del postre, que era jugar con Messi en un club".