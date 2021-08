Turismo Carretera: la desafiante frase de Agustín Canapino tras ganar la Etapa Regular

Agustín Canapino ya logró algo que todos sus rivales intentaron desde la primera fecha: se clasificó a la Copa de Oro y ganó la Etapa Regular con una fecha de anticipación. Lo conseguido, algo inédito en su carrera deportiva, lo coloca como el principal candidato a lograr una nueva corona de Turismo Carretera.

Para eso, todavía queda una carrera más antes de iniciar el mini certamen por el título y el de Arrecifes lanzó una desafiante frase para sus rivales: "Vamos a arriesgar todo en Posadas, otro resultado no me sirve más que ganar en función de la Copa de Oro". Por el momento ha sido el más regular en carrera y, después de Julián Santero, el más sólido al momento de clasificar.

"Estamos bien, estamos regulares, pero esto comienza de verdad en la Copa de Oro y todo puede cambiar en una carrera", afirma y agrega: "El TC es muy dinámico. Hemos visto muchas veces a un piloto dominar en la Etapa Regular y después caerse en la Copa. Así que tengo los pies sobre la tierra y si bien tengo un muy buen presente, esto se define en la última y todo puede pasar".

"A lo largo de mi vida profesional todos los desafíos me motivaron mucho. Y este desafío, que jamás hubiera imaginado ni querido tener (por el fallecimiento de Alberto, su padre), es otra motivación, es una motivación que nunca tuve y eso hace que todo se esté extremando. Aunque todo me lleve mucho tiempo y sacrificio", continuó.

Y, en diálogo con Solo TC, cerró: "Trato de hacer lo mejor que me sale, pero no es lo ideal. Hoy lo tengo que hacer así y no queda otra. Por otro lado, me está funcionando. No sé hasta dónde voy a poder aguantar el hecho de tirar el córner, cabecear, sacar del medio… Voy a hacer todo el esfuerzo posible para volver a ser campeón. Sería un sueño para mí".