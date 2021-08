El día que Maradona anticipó el caótico final de Messi en Barcelona

Hace meses que nos dejó, pero sus palabras siguen teniendo peso en el mundo del fútbol. Diego Maradona volvió a aparecer con un video donde le pega a Barcelona y predice lo que terminó sucediendo con Lionel Messi utilizando una frase que ya es tendencia en las redes sociales y de la que muchos medios se hicieron eco.

"No hagan lo mismo que hicieron conmigo, con Rivaldo, con Ronaldo, con Romario, con Figo y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron por celos en el Barcelona. Y la que pierde siempre es la gente", expresó en 2017, meses después que el Tribunal Supremo de España había ratificado la condena contra el ídolo por evasión de impuestos.

Y agregó: "Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece. Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí". Diego jugó dos temporada en el azulgrana, donde no terminó de desplegar su mejor fútbol, y se marchó a Napoli, club con el que triunfó.