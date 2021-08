Arde Barcelona: la cruda revelación del dirigente que renunció tras la salida de Messi

El sorprendente anuncio de la salida de Lionel Messi del Barcelona sigue generando polémica en la Ciudad Condal. Jaume Llopis, miembro de la comisión Espai Barça, presentó su renuncia por cómo ha gestionado Joan Laporta el adiós del jugador argentino y ha cargado duramente contra el presidente.

En una entrevista concedida al programa Què t'hi jugues de SER Catalunya, Llopis aseguró con firmeza que el club no se esforzó lo suficiente por retener al que fue su capitán: "Messi lo dijo: 'No sé si el club ha hecho todo lo que podía hacer'. Faltaban 25 días y creo que no se ha hecho todo lo que se podía hacer, no hubo voluntad real de negociar por Messi".

Jaume Llopis.

"Creo que ha habido una presión del CEO para que nos ahorrásemos este sueldo", apuntando a la figura de Ferran Reverter, nuevo CEO del club, como la principal responsable de que Messi no se quede. El exdirectivo aseguró que la rescisión de grandes contratos habría sido la decisión más sensata para poder conseguir el margen salarial necesario para que Messi siga.

"Si rescindes un contrato sabes que tendrás que pagarlo, pero ya lo hablaremos en tribunales de aquí a dos o tres años. Con eso ya das una imagen de aquí no se va con medias tintas", explicó. Por último, Llopis también denunció haber recibido ataques personales por parte del hermano de Laporta: "Me ha insultado con un audio por WhatsApp", reveló.

Según Llopis habría "más gente dentro de la junta directiva que piensa como yo" y asegura que de todo lo que ha pasado lo que más le ha molestado es la imagen de Laporta "comiendo y brindando en el Botafumeiro con Agnelli y Florentino cuando todos estábamos en schock con lo sucedido". Para él esta imagen confirmaría que "la marcha de Messi es una maniobra que favorece a Florentino. Imagínate que ahora Mbappé termina en el Real Madrid".