La decisión final de Lange y Carranza que conmueve al deporte argentino

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, dejarán de competir juntos en la clase Nacra 17 de vela tras el diploma olímpico logrado en los Juegos Tokio 2020.

“Como equipo somos honestos. No sabemos muchas cosas del futuro, pero sabemos que no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultarlo. Si Ceci sigue o yo sigo compitiendo son distintas realidades. Fue fácil hablarlo entre nosotros, porque ya lo habíamos hablado cuando los Juegos Olímpicos se extendieron un año”, contó Lange a TyC Sports.

El binomio argentino se clasificó en el séptimo puesto en la capital nipona, después de llegar a la última prueba, la medal race que ganaron, sin posibilidades de acceder al podio producto del desempeño en la etapa regular.

Lange y Carranza, abanderados olímpicos

Luego de su glorioso paso por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde se subieron a lo más alto del podio para inmortalizar la gloria, Lange y Carranza fueron designados como abanderados argentinos para encabezar el desfile de la delegación en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio 2020.

La trayectoria de Lange y Carranza

Lange, de 59 años, cumplió su séptima presentación olímpica, en las que cosechó tres medallas: bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola en la clase Tornado, y oro en Río 2016 con Carranza (34), que a su vez cerró sus cuartos Juegos consecutivos (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial, Río y Tokio, en Nacra 17).