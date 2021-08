El escándalo en la Fórmula 1 termina con un protagonista despedido

El equipo Williams tiene una enorme cantera de pilotos jóvenes, que apuntan a los puestos más importantes dentro de la Fórmula 1. Sin embargo, muchos tiene un solo objetivo en mente: dejar afuera a sus compañero, luchando de igual a igual por el puesto en el equipo. En la gran mayoría de los casos, los pilotos tienen buena relación entre si, pero el caso de Dan Ticktum pasó los límites.

Ticktum era piloto de la cantera de Williams y formaba parte de la escuela de jóvenes. Allí compartió carrera con Nicholas Latifi y George Russell, actuales pilotos titulares del equipo Williams. Sin embargo, su actitud hace unos días pasó los límites, al criticar a Latifi tras conseguir un meritorio séptimo puesto en Hungría.

En una transmisión de Twitch, Ticktum disparó contra Nicholas Latifi, asegurando que su lugar en el equipo y en la Fórmula 1 se debía a que el canadiense cuenta con una gran billetera. “Latifi es un piloto de pago y no merece estar en Fórmula 1. Él es mayor que yo y ha pagado para estar ahí. Prefiero ser el mejor piloto de la Fórmula 2 de todas formas”, señaló.

Tras este momento, rápidamente el equipo Williams emitió un comunicado que confirmaba que Ticktum era despedido de su cantera y que dejaría de contar con el apoyo de la marca para su carrera deportiva. Además, el propio piloto escribió en su cuenta de Twitter tras la polémica y confirmó su despido del equipo británico.

“Williams y yo habíamos llegado a un acuerdo para no seguir juntos antes del incidente con Latifi, informo para que la gente lo tenga en cuenta. No lo habíamos anunciado hasta ahora, ya que no se me había presentado ninguna oportunidad de llegar a la Fórmula 1 en 2022. Quiero dar las gracias al equipo por esta oportunidad”, confirmó el piloto, según el sitio SoyMotor.com.