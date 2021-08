Tenis: los menores fueron protagonistas

Poco a poco la actividad deportiva se va normalizando luego de tanto tiempo de limitaciones por razones de público conocimiento. Los torneos que durante el 2020 se suspendieron, en la presente temporada se están jugando, entre ellos los de los menores.

En la provincia de Córdoba, mas precisamente en Villa María, hubo dos semanas de intensa actividad con raquetas de distintos países de Sudamérica. En primer lugar, se jugó la Copa El Ombú y a continuación la Copa El Sauce, Torneos Grado 3 COSAT para los sub 14 y 16 y J4 de la ITF para Sub 18 años.

En esta última competencia hubo una nutrida concurrencia mendocina, representada por Josefina Andrade, Greta Zawels, María Luz Iranzo, Agustina Badatto, Juan Martín Accossatto y Santino Tarantelli (Sub 18 años); Lola Martínez Abbona, Eleonora Quiroga, Santiago Villarroya, Bautista Espina, Gaspar Martaux, Juan Francisco Pereyra y Bautista Frigerio (Sub 16 años); Giuliana Lucentini, Gerónimo González Dolci, Ignacio Dapás, Santiago Frigerio y Facundo Pereyra (sub 14).

Uno de nuestros representantes que más se destacó fue Gerónimo González Dolci, que se metió entre los cuatro mejores del torneo en la categoría Varones sub 14, perdiendo el pase a la final en un muy buen partido contra Benjamín Chelia, uno de los mejores del ranking Nacional, por 7/5 y 6/3.

Gero González Dolci.



TORNEO ABIERTO EN EL ANDINO

El Club ubicado en el parque General San Martín fue escenario de un nuevo Torneo Abierto de Menores con presencia mayoritaria de jugadores de Mendoza, aunque también hubo representantes de provincias vecinas.

El pasado sábado se jugaron los últimos encuentros que terminaron de consagrar a los mejores de cada unas de las categorías en disputa, tanto de Damas como de Caballeros.

Los protagonistas de la final de Dobles sub 16, Juan Francisco y Facu Pereyra, Bautista Masiero y Tomás Barboza.