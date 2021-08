Manchester United presentó a Cristiano Ronaldo y revolucionó las redes sociales

"Vuelve, siempre vuelve", escribió el Manchester United en sus redes sociales. Es que el conjunto inglés oficializó la llegada de Cristiano Ronaldo, quien cumplirá su segundo ciclo en el club luego de desvincularse de la Juventus italiana.

"Bienvenido a casa. Ahora sí. Más oficial que nunca", ratificaron las cuentas oficiales del United, que también compartieron múltiples imágenes y videos repasando la historia de Cristiano con la camiseta de Los Diablos Rojos.

Además, el club brindó detalles del acuerdo con el futbolista de 36 años: firmaron un contrato por dos años, con opción de uno más de extensión.

La alegría de Cristiano

En el marco de su regreso, Cristiano señaló: “Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente”.

“Tengo muchas ganas de unirme al equipo después del break internacional. Espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, agregó con entusiasmo.

Las palabras de Ole Gunnar Solskjaer sobre Cristiano

Ole Gunnar Solskjaer y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Ole Gunnar Solskjaer dijo: “Uno se queda sin palabras al tratar de describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino una gran persona también. Tener las ganas y la capacidad de jugar al máximo nivel durante tanto tiempo es muy especial”.

“No tengo ninguna duda de que seguirá impresionándonos a todos, y su experiencia será vital para los jugadores más jóvenes del plantel. El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único que tiene este club. Estoy absolutamente encantado de que vuelva a casa, donde todo comenzó”, concluyó.