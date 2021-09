Las promesas de Diego Flores, nuevo técnico de Godoy Cruz, en su presentación

Godoy Cruz Antonio Tomba presentó este martes de manera oficial a su nuevo entrenador, Diego Flores, quien contó cuál es su proyecto e hizo algunas promesas sobre lo que hará con el equipo. En pleno año electoral, la nota la dio la dirigencia, ya que no estuvo el presidente José Mansur y la presentación estuvo a cargo del vicepresidente Alejandro Chapini, posible candidato del oficialismo, mientras en simultáneo se presentaba la lista opositora.

En primer lugar, al ser consultado sobre qué lo sedujo de la propuesta, aseguró que "ya el sólo hecho de que sea Godoy Cruz, uno de los pocos clubes con una línea de trabajo, en crecimiento continuo, con una trayectoria que cuida su patrimonio, mucho compromiso, inferiores de primer nivel, un predio de primer nivel... Todo me sedujo".

Por otra parte, Flores reveló que "a Godoy Cruz lo venimos siguiendo hace mucho tiempo, tenemos un buen diagnóstico del club, lo que necesitamos es confirmar ese diagnóstico. Generalmente no es lo mismo cuando uno tiene en vivo al jugador, cuando empieza a trabajar en el día a día, tenemos que consolidar ese diagnóstico y a partir de ahí empezar a construir progresivamente en lo que nosotros creemos".

Su experiencia junto a Bielsa

El flamante DT del Bodeguero aseguró que su trabajo al lado de Marcelo Bielsa "me pone en muy buenas condiciones para venir a aportar a este plantel, joven, con un buen mix de jugadores de experiencia, un capital importante para transmitir. No tengo dudas de con el correr de los días todos esos aprendizajes, conocimientos y experiencias, y ese ojo de haber visto esos procesos, va a ir dándole valor agregado al equipo".

"Trabajar con Bielsa fue una bendición, me encontré con gente que me mejoró humanamente y me dio una formación profesional muy interesante, donde el detalle, la capacidad de trabajo, la búsqueda de la perfección son valores que lo representan, y en esa experiencia vivencié más de 400 entrenamientos, con diferentes grupos, diferentes culturas, distintos tipos de jugadores y distintas ligas, vengo nutrido de otro tipo de experiencias que aportan a la función que me toca hoy", agregó.

La urgencia de los promedios

"Somos muy conscientes de que el objetivo principal, a corto plazo, son los resultados, pero también creo que un club serio con lineamientos claros como los que tiene Godoy Cruz, el resultado sin proceso tampoco es beneficioso. Una apuesta de buscar resultados pero de la mano de un cuerpo técnico donde ellos crean que va a aportar un proceso, es una buena idea y eso habla de la línea de Godoy Cruz", comenzó diciendo sobre la situación del equipo respecto al descenso.

"Si llegáramos a un club donde no hubiera urgencias del descenso, usaríamos el mismo método. Tenemos que conocer a los jugadores, a la gente del club, integrarnos con el recurso humano del club, saber cómo piensa y siente el jugador, y rápidamente lograr una fuerza colectiva que ayude a Godoy Cruz en el corto plazo a lograr resultados, pero sin perder de vista el proceso, venimos a trabajar intensamente para tener las dos metas en la cabeza", agregó.

Las promesas de Diego Flores

En primer lugar, el entrenador aseguró que "no creo que el sistema defina la forma de juego, sí creo que el funcionamiento del equipo la define, entonces tenemos que buscar en el corto plazo estructurar rápidamente al equipo defensivamente, sabemos que si logramos una solidez defensiva vamos a tener más libertades ofensivas".

Por otra parte, agregó que "no vamos a hacer funcionar al equipo de un día al otro, porque es imposible, pero sí vamos a intensificar y usar los recursos posibles para lograrlo en el corto plazo. Podíamos llegar la semana que viene, pero elegimos llegar ya, contra Gimnasia tendremos cinco días de trabajo, pero con Aldosivi quince, entonces ganamos muchos días para el diagnóstico y para conocernos con el plantel".

Finalmente, prometió que "vamos a ser un equipo ambicioso, vamos a buscar intensidad, vamos a tratar de, el equipo está bien físicamente, pero vamos a tratar de empujar más, 'atletizar' a los jugadores, y ajustar en todos lados".