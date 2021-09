La dura frase de Bochini contra el Kun Agüero sobre su regreso a Independiente

Uno de los grandes sueños de Independiente es volver a ver en el club a Sergio Agüero, el delantero que se fue del club muy joven como una gran promesa y que se convirtió en leyenda mundial. Tras confirmarse su salida del Manchester City, la ilusión creció aun más, pero el Kun finalmente recaló en el Barcelona.

Ricardo Bochini, ídolo máximo del Rojo de Avellaneda, se refirió al soñado regreso del delantero de la Selección argentina y no se guardó nada, dejando una dura frase al considerar que ya no le servirá al club cuando decida volver.

"Es difícil que Agüero vuelva. Con lo que gana allá, no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera y eso es para más adelante", comenzó diciendo el Bocha en diálogo con radio Villa Trinidad.

"Será difícil, porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden. Para volver podría haber sido en este momento, pero no me lo imagino", agregó Bochini con cierta resignación sobre la posible vuelta del Kun.

El Bocha habló del posible regreso del Kun y le puso una fecha límite.

Finalmente, el ídolo máximo de Independiente fue más allá y le puso una especia de ultimátum al goleador: "Aparte si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente. Con 35 años podría volver y podría tener dos años buenos en el club. Que vuelva con 35 y no con 37, porque no serviría", sentenció, teniendo en cuenta que Agüero tiene 33 años y firmó por dos temporadas con el Barcelona.