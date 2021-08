El grave problema de Gallardo y de River pensando en la "final" ante Independiente

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no podrá recuperar jugadores esta semana y tendrá que volver a improvisar en todas las líneas para enfrentar a Independiente en un duelo clave en la pelea por la punta de la Liga Profesional.



Tras ganarle sobre la hora a Sarmiento en Junín por 2-1 en la noche del lunes, el equipo del Muñeco tuvo una jornada de descanso y sólo trabajaron de manera especial los lesionados, quienes de todos modos no tendrán el alta médica para el próximo fin de semana.



Sólo el uruguayo Nicolás de la Cruz, con una fatiga muscular en el psoas izquierdo, podría ser de la partida pero en caso de estar en condiciones tiene que viajar a su país para sumarse a la fecha FIFA ya que fue desafectado por esa lesión.



Por su parte, Matías Suárez padece una sinovitis en la rodilla derecha que lo dejó afuera del partido de anoche. Como ya estuvo parado casi un mes por la misma lesión, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar para que esté presente en la recta final del torneo.



Los desgarrados Fabrizio Angileri y Jonatan Maidana, fundamentales para la defensa, cumplen 18 días de recuperación kinésica el domingo, de modo que su participación contra el Rojo es imposible.



Los otros dos jugadores que tienen una rutina especial son Javier Pinola, con una fisura en el codo, y Leonardo Ponzio, quien está haciendo tareas de reacondicionamiento físico tras estar sin entrenar por tres meses debido a una miocarditis (derivada de Covid-19). Ambos regresan en octubre.



En tanto, los convocados para las Eliminatorias, Franco Armani, Julián Álvarez (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Robert Rojas y David Martínez (Paraguay) volverán la semana que viene cuando no haya competencia por las elecciones PASO.



Entonces, de no mediar inconvenientes, el equipo sería muy similar al que ganó en Junín al menos en la defensa, donde Gallardo tuvo que poner tres volantes centrales, Enzo Pérez, Felipe Peña y Bruno Zuculini para armar la línea de fondo.



La duda estará puesta en el lateral Alex Vigo, que no jugó un buen partido ante Sarmiento y fue reemplazado en el entretiempo por el juvenil de 18 años, Felipe Salomoni, en su debut en Primera. Salomoni podría jugar por la banda izquierda y Milton Casco, pasar a jugar por derecha.



Con este panorama, el plantel regresa a los entrenamientos mañana por la mañana en el predio de Ezeiza de cara al encuentro del domingo a las 21.15, en el Monumental, contra Independiente, por la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol.