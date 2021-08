Tras la derrota de Godoy Cruz, Sebastián Méndez tomó una terminante decisión

El segundo ciclo de Sebastián Méndez en Godoy Cruz llegó a su fin. Luego de la dura derrota con Vélez, el Gallego presentó la renuncia a su cargo y se lo comunicó a los jugadores en el vestuario.

Su alejamiento no es sorpresivo teniendo en cuenta que el equipo, luego de la victoria con River, no mostró reacción y tuvo altibajos que no le permitieron encontrar regularidad. Luego de ese histórico partido, el Tomba perdió tres de los cuatro que disputó y su nivel bajó considerablemente.

Daniel Oldrá, una vez más, asumirá un nuevo interinato y comenzará nuevamente la danza de apellidos que pueden tomar su lugar. De hecho, el primero que ya salió a la luz, es el de Sergio Rondina quien se fue de Arsenal en la sexta fecha luego de perder con Platense en Vicente López.

En este ciclo, el Gallego disputó 23 partidos (Copa de La Liga, Copa Argentina y el torneo actual), de los cuales ganó ocho, empató cuatro y sufrió 11 derrotas. A eso hay que sumarle que estos resultados adversos lo ubican en el último lugar de los promedios del descenso. Panorama negro para el Tomba que necesita urgente un golpe de timón para sostenerse en Primera.