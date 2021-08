Lewis Hamilton descargó su bronca contra la Fórmula 1 y realizó un urgente pedido

Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, calificó hoy de "farsa" lo ocurrido con el Gran Premio de Bélgica, en donde las autoridades resolvieron dar tres vueltas bajo la lluvia y con el auto de seguridad por delante para otorgarle validez a la carrera del Mundial de Conductores.

"El dinero habló. Todo es consecuencia del dinero", expresó el inglés, que llegó en la tercera colocación, detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y de su compatriota George Russell (Williams). Luego, en su cuenta de red social Instagram, calificó lo vivido hoy en el autódromo de Spa-Francorchamps de “gran farsa”

“Dado que todos recuperan su dinero creo que los fanáticos también deberían recibir el suyo porque, desafortunadamente, no pudieron ver por lo que pagaron”, arremetió Hamilton. "Me encanta correr bajo la lluvia, pero hoy fue diferente. Realmente no se podía ver el auto que estaba enfrente y había aquaplaning. La pista era un desastre", continuó.

Y cerró: "Las únicas personas que salen perdiendo son los fanáticos. Fuimos enviados (a la pista) por una razón y solamente una razón. Deberíamos haber terminado antes, no arriesgar a los pilotos y, lo más importante, reembolsarles su dinero a los fanáticos que están en el corazón de todo nuestro deporte”.