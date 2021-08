La durísima crítica de Carlos Sainz tras el papelón de la Fórmula 1 en Spa

Luego de la suspensión del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, donde apenas se dieron tres vueltas y se entregaron la mitad de los puntos a los diez primeros en pista, los pilotos comienzan a pronunciarse sobre lo ocurrido y aparecen las primeras críticas. Uno de los que no se guardó nada es Carlos Sainz quien criticó sin filtro a la FIA.

"Repartir puntos en una carrera que no ha habido me parece mal. No se ha producido carrera. No sé por qué hay un resultado de una carrera que no ha existido. Acabo décimo, pero ese medio punto no me entusiasma. No me lo merezco. No he participado en la carrera. Este Gran Premio se debería tachar. Espero que en Zaandvort se pueda correr", señaló molesto.

De igual manera, reconoció que las condiciones no estaban dadas para disputar la competencia. "Decisión correcta no correr, toda la gente que desde casa igual critica que no salgamos en estas condiciones son tonterías, es muy justo que hoy no se haya corrido, yo no veía aquí (estira la mano), ir a 300 Km/h y no ver 'aquí', si hay un trompo nos lo comemos todos", dijo.

Y cerró: "Para qué arriesgar una desgracia cuando se puede evitar. Repartir puntos por una carrera que no ha habido me parece mal. No debe haber resultado en una carrera que no ha existido. El tiempo no nos ha dejado correr y a veces pasa". La carrera del SPA se transformó en la más corta de la historia de la Fórmula 1, con tres vueltas tras el 'safety car'.