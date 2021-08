El impactante accidente en el Rally Tucumano que rozó la tragedia

Un dramático momento se vivió en el tramo El Casilla-Ticucho del Rally Tucumano. Un auto se despistó, en una zona donde había un grupo de espectadores mal ubicados sin respetar las medidas de seguridad. En un primer momento, en las redes sociales se sembró el pánico con posteos que informaron de una posible tragedia, pero por fortuna no hubo que lamentar víctimas.

Según medios tucumanos, cinco personas sufrieron "algunos raspones". La carrera se detuvo por unos minutos pero luego se reanudó al constatar el estado de salud de las personas impactadas. Nicolás Agudo, representante de la categoría, explicó: "Afortunadamente no hay víctimas, el auto no impactó con nadie. Las versiones que circularon son falsas. No hay heridos".

La mala ubicación del público es algo histórico en este tipo de actividad. En esta cita estaba prohibido el acceso de espectadores, sin embargo hicieron caso omiso a la recomendación.